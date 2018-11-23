متجاهلة تراجع النفط.. بورصات الخليج تصعد بداية التعاملات

ارتفعت أغلب مؤشرات أسواق المال الخليجية بداية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع، متجاهلة تراجع النفط، حيث ارتفعت أسواق "أبوظبي" و"البحرين" والسعودية"، فيما تراجع سوق دبي المالي هامشيا. وتعطل البورصة الكويتية أعمالها اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما واصلت سوق مسقط إغلاق أبوابها بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

وانخفضت أسعار النفط اليوم بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، وسط مخاوف من ظهور تخمة في المعروض العالمي، لكن احتمال خفض أوبك للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54.35 دولار للبرميل، منخفضا 0.5%عن التسوية السابقة. وتراجع خام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 0.4% إلى 63.25 دولار للبرميل.

على صعيد الارتفاعات، بدأ سوق أبوظبي المالي التعاملات باللون الأخضر بدعم من أسهم البنوك، ففي تمام الساعة 10:52 بتوقيت أبوظبي ارتفع المؤشر العام للسوق 0.18% إلى 4980.05 نقطة، بعد التداول على 10.440 مليون ورقة مالية بسيولة 20.709 مليون تمت خلال 167 صفقة. وارتفع بالسوق قطاعا "البنوك" 0.35%، و"الاتصالات" 0.24%، في حين قلل من ارتفاعات السوق تراجع قطاعي العقار 1.03%، و"الطاقة" 0.78%. وقاد سهم "بنك أبوظبي الأول" نشاط السوق من حيث السيولة المتداولة بإجمالي 10.189 مليون درهم بعد ارتفاعه 0.08 درهم بنسبة 0.56% إلى 14.42 درهم، تلاه "دانة غاز" بإجمالي 6.133 مليون درهم ليهبط 0.03 درهم بنسبة 0.95% إلى 1.02 درهم، و"طاقة" بإجمالي 2.458 مليون درهم خاسرا 0.01 درهم إلى 1.02 درهم.

ارتفع سوق البحرين المالي هامشيا وسط نشاط في السيولة بداية التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام 0.09% إلى 1315.52 نقطة، بعد التداول على 5.307 مليون ورقة مالية بسيولة 1.299 مليون دينار بحريني تمت خلال 9 صفقات. وارتفع سهم "جي إف إتش" 1.49% وحيدا من إجمالي 6 أسهم تم التداول عليها. وقاد سهم "البنك الأهلي المتحد" نشاط السيولة في السوق بإجمالي 1.263 مليون دينار ليسجل 0.67 دولار دون تغيير.





ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق السعودية المالي "تاسي" 0.31% إلى 7537.56 نقطة، وفي تمام الساعة 10:13 بتوقيت السعودية، تم التداول على 9.905 مليون ورقة مالية بسيولة 174.234 مليون ريال سعودي، تمت من خلال تنفيذ 7.235 ألف صفقة. وارتفعت أغلب القطاعات بالسوق، بصدارة "السلع طويلة الأجل" 1.06%، و"التأمين" 0.93%. في حين تراجع قطاعا "السلع الرأسمالية" 0.83%، و"الصناديق العقارية المتداولة" 0.63%. وجاء سهم "سابك" في صدارة نشاط السيولة بإجمالي 24.714 مليون ريال ليرتفع إلى 117 ريالا، تلاه "صندوق جدوى ريت السعودية" بإجمالي 22.733 مليون ريال بعد التداول على 2.787 مليون ورقة مالية تصدر بها نشاط السوق من حيث أحجام التداول ليتراجع إلى 8.40 ريال.

في المقابل، تراجع هامشيا المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.03% إلى 275596 نقطة. وفي تمام الساعة 10:46 بتوقيت دبي تم التداول على 17.547 مليون ورقة مالية بسيولة 21.378 مليون درهم تمت خلال 257 صفقة. وتباين أداء القطاعات في السوق، حيث تراجع 3 قطاعات يقودها "الاستثمار" 0.17، فيما ارتفع 3 قطاعات أخرى بصدارة " التأمين" 0.39%. وقاد سهم "جي إف إتش" نشاط السوق من حيث السيولة بإجمالي 6.237 مليون درهم بعد ارتفاعه 1.63%، تلاه "الاتحاد العقارية" بإجمالي 4.763 مليون درهم بعد تراجعه 0.99%.