إنفوجراف.. التجارة بين الإمارات وفرنسا تقفز 81% في 10 سنوات

قفز التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، بنسبة 81.1% خلال السنوات الـ10 الماضية، بحسب مسح أعدته "العين الإخبارية".

وجاء في المسح الذي ارتكز على بيانات لوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن التبادل التجاري صعد بنحو 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) في آخر 10 سنوات.

وفي 2008، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا، نحو 14.9 مليار درهم (4.05 مليار دولار)، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

واستقرت التجارة الخارجية بين البلدين دون تغيير في 2009، كما هي في 2008، بينما تراجعت قليلا في 2010 إلى 14.3 مليار درهم (3.89 مليار دولار).

وكان عام 2011، بداية القفزة الكبيرة في التبادل التجاري بين البلدين، ليسجل صعودا نسبته 65.7% مقارنة بالعام السابق عليه.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2011 نحو 23.7 مليار درهم (6.45 مليار دولار)، وتراجع قليلا في 2012 إلى 23.2 مليار درهم (6.32 مليار دولار).

واستأنف حجم التبادل التجاري بين البلدين صعوده بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في 2013، ليبلغ قرابة 24.6 مليار درهم (6.7 مليار دولار).





وصعد إلى 27.4 مليار درهم (7.46 مليار دولار) في 2014، وهو أعلى مستوى تاريخي في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفق الأرقام الرسمية.

وتراجع قليلا حجم التبادل التجاري إلى 26.4 مليار درهم (7.19 مليار دولار)، قبل أن يصعد إلى 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) في 2016.

وأنهى البلدان العام الماضي 2017، حجم التبادل التجاري المشترك، عند قرابة 27 مليار درهم (7.35 مليار دولار).