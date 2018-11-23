دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متجر قوقل بلاي يُذكّرك الآن بتثبيت تطبيقات مستخدمة مُسبقًا

لا أحد يُنكر بأن لدى متجر الأندرويد قوقل بلاي عشرات التحديثات الثانوية، وكلها تخضع “للاختبار”، طبعًا هذا يجعل من الصعب تتبع الجديد والتحدّث عنه، ولكن بالفترة الأخيرة تم اكتشاف شيء جديد ومُلهم للبعض، حيث الآن يتم مطالبة المستخدمين ببطاقة جديدة تحمل اشعار تذكير في تبويب “تطبيقاتي وألعابي”، حيث مفاد هذا الإشعار بإعادة تثبيت تطبيقات سبق استخدامها ولكن غير مُثبتة على الهاتف حاليًا.

بدوره هذه البطاقة الجديدة تُسلّط الضوء على عدد قليل من التطبيق التي سبق أن ثبّتها، بما في ذلك التطبيقات التي تم تثبيتها على نفس الحساب ولكن لأجهزة أخرى، وهناك زر “مراجعة الكل” والذي عند الضغط عليه يعرض لك باقة من التطبيقات، ويتم مطالبتك بتحميلها كلها دفعة واحدة أو الاختيار بشكل منفرد.

أخيرًا هذه الإضافة تظهر لعدد محدود من المستخدمين، وربما نراها متاحة للجميع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة هذا إذا أرادت قوقل إخراجها من مرحلة الاختبار، وبنفس الوقت هي تُشجّع المستخدم على تجربة التطبيقات التي تخلو عنها مرة أخرى، محاذاة بأنها مفيدة للمطورين باعتبارها نوع من الإعلانات.

التدوينة متجر قوقل بلاي يُذكّرك الآن بتثبيت تطبيقات مستخدمة مُسبقًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.