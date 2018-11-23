الملكة إليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ 71

خلافاً للعام الماضي، تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الـ٢ بالذكرى ٧١ لزواجها من الأمير فيليب دون إعطاء الحدث أي أهمية؛ ولم تكن هناك احتفالات رسمية.

علاقة الملكة إليزابيث بالأمير فيليب يملؤها الود والاحترام والتقدير بالرغم من المسؤولية الكبيرة والجهد والالتزام التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة، خاصة لكون إليزابيث ملكة لبريطانيا، ويعتبر زواج إليزابيث الـ٢ من فيليب الأطول في تاريخ السلالة الملكية. حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد تزوجت إليزابيث الثانية بعمر الـ 21 عاما من الملازم -آنذاك- فيليب مونتباتين، في كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية، لندن 20 نوفمبر عام 1974.





وأشار بيان ملكي صدر مؤخرا، إلى "أن الأمير فيليب تقاعد كليا من القيام بالواجبات العامة، لأسباب صحية، بينما تواصل الملكة مهامها والتزاماتها الرسمية على أكمل وجه".

يذكر "أن الملكة والأمير البريطانيين قد احتفلا بعيد زواجهما الـ 70، العام الماضي، باحتفال رسمي كبير نظم في قلعة ويندسور".



