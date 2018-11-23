مصرع 5 تلاميذ وإصابة 18 في حادث دهس بالصين

قتل 5 أطفال وجرح 18 آخرون إثر قيام سيارة بدهسهم، الخميس، في شمال شرق الصين، لسبب لا يزال غير معروف.

الحادث وقع أمام مدرسة للتعليم الابتدائي في مدينة هولوداو بمقاطعة لياونينج، فيما كان الأطفال يعبرون الطريق.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الشرطة أوقفت السائق للبدء في التحقيقات والوقوف على دوافعه.