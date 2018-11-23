الملك سلمان يصل إلى الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز يصل إلى تبوك ويرافقه ولي العهد الملك سلمان بن عبد العزيز يصل إلى تبوك ويرافقه ولي العهد محمد بن سلمان - صورة أرشيفية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، مساء اليوم إلى الرياض، عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية. ولدى وصول خادم الحرمين مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر.

كما كان في استقباله، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بساحة المطار الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مقرن، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير منصور بن عبدالرحمن بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف، والعلماء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ونائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف المهندس ناصر النفيسي.