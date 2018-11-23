اشتباه بأثر سيارة يعيد الأمل في العثور على المفقودين الأربعة بحفر الباطن

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

عادت الآمال من جديد لأهالي محافظة حفر الباطن في العثور على المواطنين الأربعة الذين فقدوا في ظروف غامضة منذ 10 أيام، بعدما اشتبه مواطن بأثر سيارة يخترق حفرة ممتلئة بمياه الأمطار في منطقة برية.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن عضو فريق إنجاد التطوعي أبلغ شرطة محافظة حفر الباطن بعثوره على أثر طريق سيارة يخترق حفرة واقعة في منطقة برية تبعد عن المحافظة 15 كيلو متراً شمالاً، مشتبهاً بأن تكون السيارة هي التي كان يستقلها المفقودون الأربعة.

وذكرت المصادر أن الشرطة أخذت البلاغ على محمل الجد فباشرت الموقع وبرفقتها الأمانة والمياه والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي، وبعد التأكد من وجود الأثر جرى سحب كميات كبيرة من المياه خارج الحفرة، إلا أن هطول الأمطار أجبرهم على مغادرة الموقع.

وكشفت المصادر أن جهات البحث والإنقاذ سوف تعود لمواصلة شفط المياه بعد توقف هطول الأمطار على محافظة حفر الباطن، أملاً في كشف مصير المفقودين الأربعة الذي لازالوا غائبين عن أهاليهم منذ الأربعاء قبل الماضي.

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