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عادت الآمال من جديد لأهالي محافظة حفر الباطن في العثور على المواطنين الأربعة الذين فقدوا في ظروف غامضة منذ 10 أيام، بعدما اشتبه مواطن بأثر سيارة يخترق حفرة ممتلئة بمياه الأمطار في منطقة برية.
وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن عضو فريق إنجاد التطوعي أبلغ شرطة محافظة حفر الباطن بعثوره على أثر طريق سيارة يخترق حفرة واقعة في منطقة برية تبعد عن المحافظة 15 كيلو متراً شمالاً، مشتبهاً بأن تكون السيارة هي التي كان يستقلها المفقودون الأربعة.
وذكرت المصادر أن الشرطة أخذت البلاغ على محمل الجد فباشرت الموقع وبرفقتها الأمانة والمياه والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي، وبعد التأكد من وجود الأثر جرى سحب كميات كبيرة من المياه خارج الحفرة، إلا أن هطول الأمطار أجبرهم على مغادرة الموقع.
وكشفت المصادر أن جهات البحث والإنقاذ سوف تعود لمواصلة شفط المياه بعد توقف هطول الأمطار على محافظة حفر الباطن، أملاً في كشف مصير المفقودين الأربعة الذي لازالوا غائبين عن أهاليهم منذ الأربعاء قبل الماضي.
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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه بأثر سيارة يعيد الأمل في العثور على المفقودين الأربعة بحفر الباطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .