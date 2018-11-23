ترامب: «العالم الشرير» هو المسؤول عن مقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «العالم الشرير» مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف ترامب مشددا «إنني أكره الجريمة وأكره ما تم فعله وأكره التستر»، مدافعا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقول إنه «يكره ذلك أكثر مني».

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