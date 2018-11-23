شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حقوق الإنسان اليمنى يدعو إلى ضرورة كشف جرائم الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير حقوق الإنسان اليمنى، محمد عسكر، اليوم الخميس، إلى ضرورة كشف جرائم ميليشيات الحوثى الانقلابية فى اليمن. وأشار عسكر وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن ميليشيات الانقلاب مستمرة فى عملية الانتهاكات والاختفاء والاعتقال القسرى وتجنيد الأطفال.

ولفت الوزير اليمنى النظر إلى أن الميليشيات تقوم باحتجاز المواطنين كرهائن، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الحقوقى فى كشف جرائم وانتهاكات الحوثيين وفضحها.

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