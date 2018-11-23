يديرهما تجار مخدرات.. الأمن يداهم مركزين وهميين لعلاج الإدمان بداخلهما 34 نزيلا

دبي - بواسطة محمد فارس © المتهمون (2) المتهمون (2)

© المتهمون المتهمون

كتب - فتحي سليمان:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص انتحلوا صفة أطباء مُتخصصين في علاج الإدمان، وإدارة مركزين لعلاج الإدمان بالإسكندرية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي قيام بعض العناصر الإجرامية بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مُنتحلين صفة أطباء متخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمناطق نائية وإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة، واستقبال العديد من المرضى واحتجازهم بزعم علاجهم من الإدمان بدون إشراف طبي متخصص.

وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بمشاركة أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى صحة التحريات وتبين أن المتهمين هم كل من: "زينب.م"، 35 سنة، سبق اتهامها في 3 قضايا متنوعة، و"هبة.إ"، 34 سنة، محكوم عليها غيابيًا في قضية "تبديد"، بعقوبة الحبس سنتين، و"علي.إ"، 40 سنة، عامل سبق اتهامه في قضية "سلاح، و"محمد.أ"، 38 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية تجارة المخدرات، و"خالد.س"، سبق اتهامه في قضية اتجار في المواد المخدرة، و"طلعت.ف"، 32 سنة، عامل و"محمد.أ"، 31 سنة.

وتبين أن المتهمين استأجروا فيلتين بمنطقة كينج مريوط وتجهيزهما بالعيادات الخارجية للكشف وقاعات دراسية، وأخرى للطعام وأماكن للإعاشة، باعتبارهما مركزين لعلاج الإدمان مقابل حصولهم على 15 ألف جنيه شهريا من كل فرد يرغب في العلاج من الإدمان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تم استهداف المركزين وأمكن ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث أثناء إدارتهم لمركز لعلاج السيدات من الإدمان، والمتهمين من الخامس إلى السابع أثناء إدارتهم مركز لعلاج الرجال من الإدمان.

وأقر المتهمون بإرتكاب الواقعة، كما تم ضبط 18سيدة داخل المركز الأول، و16 رجلا داخل الثاني، وتم التواصل مع ذويهم، وتسليمهم عقب توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة لجنة طبية مختصة، وكميات كبيرة من الأدوية المُدرجة بجدول المخدرات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الرابع.