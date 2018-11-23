شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش فى استقبال ولى العهد : أهلا بمن يحمل فكره طموحاً واسعا للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته باستقبال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، خلال زيارته للإمارات.

وقال قرقاش: "فى المطار الرئاسى حاضرا المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية فى الإمارات بلده الثانى، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".



قرقاش

وكان الديوان الملكى السعودى، أصدر بيانا، جاء فيه: "إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة فى المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".