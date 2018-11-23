مواجهات عربية نارية فى دورى ابطال اسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2019 التي أجريت اليوم الخميس في مقر الاتحاد القاري للعبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مجموعات نارية وأخرى متوازنة.

وتعد المجموعة الثالثة الأقوى في منطقة غرب آسيا، بوجود الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.

غرب آسيا:

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي – الزوراء العراقي – المتأهل من الملحق الرابع – المتأهل من الملحق الثاني.

المجموعة الثانية: الوحدة الإماراتي – الاتحاد السعودي – بطل أوزبكستان – المتأهل من الملحق الثالث.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الهلال السعودي – العين الإماراتي – الاستقلال الإيراني.

المجموعة الرابعة: بيرسبوليس الإيراني – السد القطري – الأهلي السعودي – المتأهل من الملحق الأول.

شرق آسيا:

المجموعة الخامسة: الممثل الثالث لكوريا الجنوبية – جوهور دار التعظيم الماليزي – الفائز من مباراة الدور التمهيدي (4) – الفائز من مباراة الدور التمهيدي (2).

المجموعة السادسة: كوانغجو ايفرجراند الصيني- بطل كأس كوريا الجنوبية- ملبورن فيكتوري الأسترالي- الفائز من مباراة الدور التمهيدي (3).

المجموعة السابعة: بطل كأس إمبرطوار اليابان- بطل كأس الصين- تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي- بوريرام يونايتد (تايلاند).

المجموعة الثامنة: سيدني الأسترالي- كاواساكي فرونتال الياباني- شنغهاي سيبج الصيني- الفائز من مباراة الدور التمهيدي (4).

وتبدأ مباريات ملحق دوري أبطال آسيا في النصف الثاني من شهر فبراير من العام المقبل، على أن تنطلق المسابقة من الدور التمهيدي في أول أسبوع من شهر مارس 2019.

ويشارك في نسخة عام 2019، 32 فريقا مقسمة إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضا، وسيبقى نظام الفصل موجودا بين أندية الشرق والغرب حتى المباراة النهائية.