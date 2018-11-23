مراسلون بلاحدود تناشد العالم الضغط على الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن 5 دول معادية للانترنت

الخليج 365

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، المعنية بحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين، بالضغط على الحكومة السعودية؛ لوقف كافة أشكال سوء المعاملة بحق المعتقلين في سجون المملكة.

وأضافت المنظمة في تغريدة على حسابها على موقع “تويتر”، أن المعتقلين في المملكة، والذين من بينهم نحو 30 من الصحفيين والمدونين، يتعرضون لتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي.

وكانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، قد اتهمتا السعودية، الثلاثاء، بإخضاع عدد من الناشطين منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو/أيار، للتعذيب والتحرش الجنسي.

وقالت “العفو الدولية” (أمنستي)، ومقرها لندن، في بيان رسمي لها، إن شهادات 3 أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض الناشطين المعتقلين “تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد” ما ترك بعضهم “غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم”.

وذكرت المنظمة كذلك أن بعضهم تعرض للتحرش الجنسي.

وفي بيان مماثل، نقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مصادر وصفتها بالـ”مطلعة”، قولها “إن المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات”.

وقالت كل من “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن المعتقلات تعرضن للتحرش.