شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالوادي الجديد ينظم قافلة طبية بمركز الداخلة والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، قافلة طبية تضم كافة التخصصات الطبية وقامت بتوزيع العلاج بالمجان على الأهالي بمقر نقابة العلمين بمركز الداخلة. كما يعتزم تنظيم ندوة حول الصحة الإنجابية بدار مناسبات بقرية الأربعين بمركز باريس باكر 23 الجاري. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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