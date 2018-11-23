شكرا لقرائتكم خبر عن "أزهريون على المنهج" ينظمون لقاءًا جماهيريًا تحت عنوان "لقاء أبوي" بحضور المحرصاوي والان مع التفاصيل

ينظم فريق لقاءًا جماهيريًا تحت عنوان لقاء أبوي يوم السبت 24 الجاري، بالمدرج الرئيسي بكلية التربية. يستضيف اللقاء الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه الطلاب واستعراض الجهود المبذولة من جانب إدارة الجامعة لتطوير العملية التعليمية.

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