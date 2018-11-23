القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد يلتقي عددا من طلبة الإمارات الدارسين بجامعات فرنسا

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الفرنسية.

وتعرف خلال اللقاء على تخصصات الطلاب والطالبات وأوضاعهم الأكاديمية، وحثهم على الجد والاجتهاد لتحقيق التفوق في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة دولة الإمارات ونهضتها.

وقال: "أبنائي أنتم سفراء دولة الإمارات في الخارج وجسور التواصل والتلاقي لنقل الصورة المشرفة لوطنكم إلى الشعوب والأمم الأخرى، وقيم التسامح والتعايش التي يتحلى بها شعب الإمارات، إضافة إلى إبراز مستوى التقدم والتطور الحضاري والإنساني الذي وصلت إليه الدولة في الميادين كافة".

وأعرب عن اعتزازه وسعادته بلقاء أبناء الوطن والاطمئنان على أحوالهم، مؤكدا أنهم وكل طلبة دولة الإمارات في الداخل والخارج محل اهتمام قيادة الدولة، التي لن تدخر جهدا في توفير السبل والوسائل الكفيلة بدعمهم ومساعدتهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم العلمية والمعرفية وطموحات وطنهم في تميزهم.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن بالغ سعادتهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معاهدينه على أن يكونوا عند حسن ظن قيادة الإمارات وثقتها الغالية بهم في تحصيلهم أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية، للإسهام بدور فاعل وكفاءة في مسيرة نهضة الوطن وتقدمه، وعبروا عن جزيل شكرهم وتقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم شامل لمواصلة مسيرتهم بكل اجتهاد ويسر.

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.



