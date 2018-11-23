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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
شدد ترامب على أهمية التحالف مع السعودية بالنسبة للولايات المتحدة و”إسرائيل” على حد سواء، مؤكدا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي “سيكون في ورطة كبيرة دون مساعدة السعودية”، وفقا لصحيفة “هامودياالعبرية.
وجدد الرئيس الأمريكي دعمه للأمير محمد بن سلمان، قائلا: “لدينا حليف قوي جدا في المملكة العربية السعودية.. لدينا حليف يقول على المستوى الأعلى إنه لم يرتكب هذه الفظاعة”، بحسب مجلة “نيوزويك”.
وأشار ترامب إلى أن السعودية “تنتج ثروة هائلة وتخلق عددا هائلا من الوظائف من خلال مشترياتها، والأهم من ذلك أنها تضمن تخفيض سعر النفط”.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : لولا المساعدات السعودية الكبرى لاسرائيل فان الاخيرة كانت ستفع فى ورطة كبرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .