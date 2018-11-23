ترامب : العالم الشرير مسؤول عن قتل خاشقجى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “العالم الشرير” مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتهرب ترامب بذلك من الإجابة مباشرة على سؤال أحد الصحفيين حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي، إذ قال “ربما ينبغي محاسبة العالم لأنه مكان شرير، إن العالم مكان شرير جدا.”

وأضاف ترامب مشددا “إنني أكره الجريمة (أي قتل خاشقجي) وأكره ما تم فعله وأكره التستر”، مدافعا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقول إنه “يكره ذلك أكثر مني”.