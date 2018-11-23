 محمد بن سلمان يشترى صحيفة الحياة من خالد بن سلطان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

علمت “رأي اليوم” من مصادر وثيقة أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اشترى صحيفة “الحياة” المملوكة للأمير خالد بن سلطان.

وقالت المصادر أن عملية البيع قد تمّت بعد تراكم الديون على الصحيفة والتي بلغت بالإضافة إلى مستحقات الموظفين المتأخرة إلى 37 مليون دولار.

ويذكر أن موظفي الصحيفة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من أربعة أشهر، وكانت قد تسرّبت أنباء قبل فترة عن صفقة بيع إماراتية إلا أنها باءت بالفشل ممّا زاد من الأزمة الماليّة تعقيدًا.

وأعاد خبر بيع الصحيفة بعض الأمل للموظفين الذي لم يتقاضوا مرتباتهم وتعويضاتهم، علماً أن الصحافيين اللبنانيين في الصحيفة، ينفذون إضراباً عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام، وقد انضمت إليهم مجموعة من الصحافيين العاملين في مجلة “لها” التابعة لشركة “الحياة”.