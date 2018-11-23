عقوبات فرنسية على المتهمين بقتل خاشقجى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلنت الخارجية الفرنسية الخميس أن فرنسا فرضت عقوبات على 18 سعوديا يشتبه في تورطهم بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت في بيان “ترمي هذه التدابير إلى منع دخول هؤلاء الأشخاص الأراضي الوطنية وكامل فضاء شنغن. إنها تدابير قابلة للمراجعة أو توسيعها في ضوء مجريات التحقيق”.

وأضاف البيان أن هذه إجراءات وقائية من المرجح مراجعتها أو تمديدها اعتمادا على تقدم التحقيقات الجارية.

كانت ألمانيا قد قررت منع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها ،ووقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.