كتائب القسام تنشر صورا للمجموعة التى حاولت التسلل الى خان يونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الخميس صورا لعدد من الأشخاص قالت إنهم من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى خان يونس، وقالت إنها وصلت إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط تلك العملية “الخطيرة” التي تمكنت من إفشالها.

وعرضت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني صور ستة أشخاص بينهم امرأتان، قالت إنهم من تلك القوة الإسرائيلية، بالإضافة إلى صور مركبة وشاحنة استخدمتهما هذه القوة حسب ما ذكرته كتائب القسام.

ونشرت الكتائب مع هذه الصور بيانا بعنوان “حول عملية حد السيف التي أفشلت مخططا صهيونيا خطيرا”، قالت فيه إنها “تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة صهيونية خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء يوم الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 11/11/2018”.

وأشار البيان إلى أنه “تمكن مجاهدونا من إفشالها وقتل وإصابة عدد من أفراد هذه القوة الخائبة”، وقد أعقبت هذه العملية الفاشلة جولة من التصعيد في قطاع غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة ثلاثة أيام انتهت بإعلان اتفاق تهدئة واستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وأضافت كتائب القسام “نطمئن أبناء شعبنا بأننا سنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريبا بإذن الله، كما ندعو جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلومات بخصوص هذه الصور”.

وبعد قليل من نشر تلك الصور، نشرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحذيرا من التعاطي أو إعادة نشر المعلومات أو الصور التي كشفت عنها كتائب القسام.

وجاء في البيان الذي عممه كل من الجيش الإسرائيلي والرقابة العسكرية أن حركة حماس تعمل هذه الأيام على فك رموز الحدث الذي حصل يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني في غزة، وأن كل معلومة “ولو كانت غير مؤذية وغير مهمة بنظر من يقوم بنشرها فإن من شأنها أن تؤدي إلى المساس بأمن الدولة وبحياة الناس”.

وطالب البيان كافة الإسرائيليين بالتصرف حيال ذلك بمسؤولية والامتناع عن نشر صور أو تفاصيل شخصية تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر أية وسائل أخرى.