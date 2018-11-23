الان تتابع تغير المناخ يهدد حقوق الإنسان والحياة على الأرض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:
حذّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من أن حقوق الإنسان لملايين البشر تتعرض لتحديات ناجمة عن التغير المناخي؛ مما يهدد أسس الحياة على كوكب الأرض.
وأشارت باشيليت -في تصريح لها قبيل اجتماع دولي حول تغير المناخ الشهر المقبل- إلى أن القرارات التي ستُتخذ في الاجتماع المقرر في بولندا، ستحكم العمل المناخي وفق اتفاق باريس، لأجل غير مسمى في المستقبل.
وقالت المفوضة السامية إن تغير المناخ يؤثر بالفعل في حياة الناس، والتمتع بحقوقهم، والأنظمة البيئية التي يعتمدون عليها.
وشددت ميشيل باشيليت على ضرورة أن تعمل الدول -بشكل منفرد وجماعي- لتنظيم انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وحشد الموارد الكافية لتخفيف التغير المناخي، والتكيّف معه، وضمان المشاركة ذات المغزى للجميع في العمل المناخي.
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