طهران: لن نعيد التفاوض مع واشنطن على الاتفاق النووي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ طهران لا تعتزم إعادة التفاوض على اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 كما تطالب الولايات المتحدة.
وأضاف: "هناك طرق كثيرة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإيرانية.. ونحن نسعى حاليًّا لتعبيد هذه الطرق عبر الاتحاد الأوروبي أوالتعاون الثنائي".
من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة الإيطالية الإيرانية المشتركة "الساندرلو" إلى ماضي العلاقات التجارية بين البلدين وإلى حجم التبادل التجاري بينهما والبالغ خمسة مليارات يورو، ما يجعل إيطاليا الشريك التجاري الأول لإيران في أوروبا.
وأكّد أنّ لدى الشركات الإيطالية أرضية جيدة للعمل في إيران وبإمكانها عبر تخطي بعض الصعاب الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها.
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