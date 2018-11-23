الجيش العراقي يقتل «كتكوت داعش»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع في العراق، عن قتل متطرف شغل 5 مناصب في تنظيم الدولة "داعش"، والملقب بـ"الكتكوت".

وقالت المديرية في بيان لها، أوردته "روسيا اليوم": "مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 تمكنت وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بالمحافظة"، مشيرة إلى أنّها قتلت أحد المتطرفين الخطرين المسمى (كتكوت)، وهو من القيادات المهمة في التنظيم.

وأضافت: "الإرهابي كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية، وشغل خمسة مناصب وهي أمير الإسناد في مصفى بيجي، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكري في الحضر، وكذلك منصب أمير أمني لقاطع الشرقاط".

وأكد بيان المديرية: "كتكوت كان المشرف على حفر الإنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات في ولاية الشرقاط، وهو مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".