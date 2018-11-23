انخفاض عدد سكان العاصمة الصينية للمرة الأولى منذ 20 عامًا

وأفاد المؤتمر الشعبي للمدينة بأنّ عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة في بكين انخفض 3% عما كان عليه عام 2016، فيما تبذل سلطات بكين جهودًا للحد من النمو السكاني في إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المروري وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن.
يُذكر أنّ عدد سكان بكين ارتفع بمقدار الثلثين منذ عام 1998 في حين زاد استهلاك الطاقة بأكثر من المثلين وزاد عدد السيارات لثلاثة أمثاله، وفي عام 2016 قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات بحيث لا يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة بحلول نهاية العقد الحالي.
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