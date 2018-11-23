ترامب يعلن المسؤول الأول عن قتل جمال خاشقجي

وأضاف: "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. سواء فعل ذلك أو لم يفعل ذلك، فإنه ينكر ذلك بشدة".
وتابع: "أكره التستر، وسأخبركم بذلك، كما أن ولي العهد يكره ذلك أكثر مما أفعل".
واستطرد: "كان هناك الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء الجيدة عن ولي العهد".
وأتم بقوله: "ولي العهد ينفي (قتل خاشقجي) بشدة، وسياستي بسيطة للغاية، أمريكا أولًا، أجعل أمريكا رائعة مرة أخرى، وهذا ما أفعله".
وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض، إلى أنه ليست لديه نية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض، قائلًا: "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".
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