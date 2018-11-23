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ترامب يعلن المسؤول الأول عن قتل جمال خاشقجي

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسؤول الأول عن قتل الصحفي السعودي، جمال .

 

وتحدث ترامب، خلال لقائه مع الصحفيين حسب "سبوتنيك"، عن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" بشأن مقتل خاشجقي، وعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير .

 

وقال ترامب، خلال تواجده في مزرعته "مار لاغو" حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته: "من يجب محاسبته ومساءلته بشأن مقتل خاشقجي ربما يجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".

 

وأضاف: "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. سواء فعل ذلك أو لم يفعل ذلك، فإنه ينكر ذلك بشدة".

 

وتابع: "أكره التستر، وسأخبركم بذلك، كما أن ولي العهد يكره ذلك أكثر مما أفعل".

 

واستطرد: "كان هناك الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء الجيدة عن ولي العهد".

 

وأتم بقوله: "ولي العهد ينفي (قتل خاشقجي) بشدة، وسياستي بسيطة للغاية، أمريكا أولًا، أجعل أمريكا رائعة مرة أخرى، وهذا ما أفعله".

 

يذكر أنّ ترامب، كان قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الحفاظ على كشريك موثوق، وأضاف أنّ وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تقدم دلائل واضحة حول تورط السلطات السعودية في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

 

ووفقًا لذلك، فإنّ ترامب سينظر في إجراءات الكونجرس ضد المملكة العربية السعودية فقط، في حال لم تتعارض مع مصالح الأمن القومي.

 

وقال ترامب، الثلاثاء الماضي، إنّ الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكًا راسخًا للسعودية، حتى على الرغم من أنّه قد يكون من الوارد جدًا أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

 

وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض، إلى أنه ليست لديه نية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض، قائلًا: "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".

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