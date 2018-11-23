لأسباب صحية.. عملة جديدة في الجزائر

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن بنك البلاد المركزي يستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة في مسعى لتجديد النقد المتداول خلال الوقت الحالي.

وبحسب المصدر، فإن الأوراق النقدية المرتقبة ستجدد الأوراق التي تدهورت في الشكل واللون والرموز وأضحى تمزقها يثير مشكلات بين المتداولين.

ويُنتظر أن تشمل الأوراق فئة 500 وألف دينار فضلا عن فئة 100 دينار، وسط ترحيب من الخبراء الذين انتقدوا في عدة مناسبات حالة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وقال رئيس فيدرالية حماية المستهلك في الجزائر، زكي حريز، في تصريح للشروق، إن وضعية الأوراق النقدية المتداولة حاليا سيئ جدا، معتبرا أنها من العوامل التي تنقل الجراثيم بين مستعمليها.

ودعا حريز إلى ضرورة التوعية بكيفية استغلال وتداول الأوراق النقدية الجديدة وتخزينها، قبل وأثناء إطلاقها حتى تتم المحافظة على تداولها لأطول وقت وتجنب ما قد يحدث من اضطرابات الصحة العمومية.

وأبدى حريز أمله في أن يتم إصدار الأوراق النقدية الجديدة من مادة رفيعة ومشمعة، تستطيع مقاومة الاتساخ وتتحمل أطول فترة ممكنة من التداول.