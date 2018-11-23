مزايا خفية في نظام تشغيل "iOS 12"

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كتب - عاصم الأنصاري:

يحمل نظام تشغيل "آي أو إس 12" مجموعة من المميزات الجديدة وتحسينات الأداء، لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، ولكن هناك عدد من الميزات الخفية التي لا يعلمها الكثيرون.

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت 5 ميزات خفية في نظام تشغيل "آي أو إس 12".

1- ميزة تكبير حجم الخط

يمكنك إظهار ما تكتبه من نصوص بحجم أكبر على هواتف "آيفون"، ولا تعمل هذه الميزة مع كل التطبيقات على جهازك، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على قسم عام.

- اضغط على خيار إمكانية الوصول.

- اضغط على خيار نص أكبر، اسحب شريط التمرير الموجود أسفل الشاشة لتحديد حجم نص أكبر.

- يمكنك أيضًا تفعيل خيار Larger Accessibility Sizes لتحديد أحجام نصوص أكبر بكثير.

2- استخدام AirPods كمساعدات سمعية

إذا كان لديك سماعات "AirPods" مع نظام "آي أو إس 12"، يمكنك استخدامها كمساعد سمعي، ما عليك سوى تفعيل ميزة الاستماع المباشر Live Listen مع AirPods، سوف يلتقط ميكروفون هاتف "آيفو"ن الصوت بالقرب منك، ويقوم بتشغيله بصوت أعلى عبر "AirPods" في أذنيك، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على مركز التحكم.

- اضغط على خيار تخصيص عناصر التحكم.

- ابحث عن عنصر التحكم، الاستماع، وقم بإضافته إلى القائمة عن طريق الضغط على علامة (+) المجاورة له، لن يظهر هذا الخيار إلا إذا كان لديك "AirPods" أو أي جهاز آخر متوافق متصل بجهاز آيفون الخاص بك.

- يمكنك بعد ذلك فتح مركز التحكم والضغط على رمز السمع على شكل الأذن لتمكين الاستماع المباشر أو تعطيله.

3- استخدم آيفون كعدسة مكبرة

حيث سيستخدم جهاز "آيفون" الكاميرا الخاصة به، ويعرض صورة مكبرة على شاشته، مما يسهل قراءة الطباعة الصغيرة ورؤية التفاصيل الدقيقة الأخرى، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على قسم عام.

- اضغط على خيار إمكانية الوصول.

- اضغط على خيار Magnifier، وقم بتنشيط ميزة المكبر.

بعد ذلك يمكنك تشغيل العدسة المكبرة على الفور من أي مكان من خلال الضغط ثلاثيًا على الزر الجانبي في هاتف "آيفون إكس" أو أي إصدار أحدث، أو اضغط ثلاثيًا على زر الصفحة الرئيسية على هاتف "آيفون 8" أو ما قبله.

4- ميزة قارئ الشاشة

يتيح لك نظام التشغيل "آي أو إس 12" إمكانية قراءة محتويات الشاشة بصوت عالِ، من خلال تفعيل وضع VoiceOver، وهذه الميزة ستُساعد ضعاف البصر الذين لديهم مشكلة في قراءة محتويات الشاشة، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على قسم عام.

- اضغط على خيار إمكانية الوصول.

- اضغط على خيار VoiceOver وقم بتنشيط مفتاح VoiceOver، توفر هذه الشاشة العديد من الخيارات الأخرى لتهيئة خيارات VoiceOver.

5- تنشيط فلاتر اللون

يتيح لك نظام التشغيل "آي أو إس 12" على هواتف آيفون ميزة فلاتر اللون color filters والتي يمكنها تغيير مظهر الألوان على شاشتك، يمكن أن تساعد هذه الميزة المصابين بعمى الألوان، كما يمكن من خلال تفعيل خيار عكس الألوان، زيادة التباين وجعل شاشة آيفون أسهل في القراءة، لتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على قسم عام.

- اضغط على خيار إمكانية الوصول.

- اضغط على خيار إعدادات العرض.

- اضغط على عكس الألوان Invert Colors وحدد الخيار الذي يناسبك لعكس ألوان الشاشة.

- اضغط على فلاتر اللون Color Filters إذا كنت تريد تفعيل فلتر لون مصمم للمساعدة في أنواع مختلفة من عمى الألوان.