رصاصة «طائشة» تقتل فتاة أمريكية أدانت عنف الأسلحة النارية

وحسب "رويترز"، حصلت ساندرا باركس على المركز الثالث عن مقال كتبته في 2016 في مسابقة للكتابة في ميلووكي رثت فيه الأطفال الصغار الذين سقطوا ضحايا عنف الأسلحة النارية الذي لا منطق له“ في المدينة وقالت إنها ترى فوضى كل يوم تقريبًا.
وذكرت محطة "فوكس 6 ناو" التلفزيونية المحلية نقلًا عن عريضة جنائية، أنّ باركس قتلت في غرفة نومها يوم الاثنين بعد أن أطلق رجل النار خارج منزلها من بندقية على "هدف غير معلوم".
وقالت والدتها بيرنيس باركس للمحطة: "لم تبك.. لم تصرخ.. كانت مسالمة جدًا.. لم تستحق أن تترك العالم هكذا".
كما اعتقلت السلطات رجلًا آخرًا، واتهمته بالاحتفاظ بسلاح بارنز في منزله.
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