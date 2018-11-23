الاتحاد الأوروبي يجاهد للتوصل لاتفاق بشأن جبل طارق قبل «قمة الأحد»

وطلبت إسبانيا تعديلات على معاهدة الانسحاب والإعلان الخاص بالعلاقات الجديدة بين أوروبا والاتحاد الأوروبي بحيث توضح أنّ أي قرارات تخص منطقة جبل طارق المتنازع عليها والتابعة للتاج البريطاني ستتخذ خلال محادثات مباشرة مع مدريد.
وكتب على موقع "تويتر": "بعد المحادثة التي أجريتها مع تيريزا ماي، تظل مواقفنا متباعدة.. ستدافع حكومتي دومًا عن مصالح إسبانيا، وإذا لم تجر تغييرات فنسعترض على اتفاقية الخروج".
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنّ التصديق على معاهدة الانسحاب يكون بالأغلبية وليس بالإجماع، ومن ثمّ فإنّ دولة واحدة لا يمكنها عرقلة التصديق، غير أنّ زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون للوحدة فيما يتعلق بهذا الأمر البالغ الحساسية سياسيًّا.
وإصرارًا منها على عدم السماح لأي إعادة صياغة لأي من النصين بإخراج العملية الهشة بالفعل عن مسارها، اقترحت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع بواعث قلق إسبانيا في بيان منفصل من جانب الزعماء السبعة والعشرين يوم الأحد.
ويلتقي مفاوضو دول الاتحاد اليوم في بروكسل، بعدها تأتي ماي لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مساء السبت أي قبل ساعات من القمة المقررة.
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