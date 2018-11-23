لقاء «محتمل» بين أردوغان ومحمد بن سلمان.. والرئاسة التركية تعلق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إنّ لقاء الرئيس رجب طيب اردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، على هامش قمة العشرين، "ممكن".

جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، حيث قال قالن في رد على سؤال وجه له حول ذلك: "ننظر إلى الأجندة، ومن الممكن حدوث ذلك".

يشار إلى أنّ تصريحات المتحدث التركي تأتي في الوقت الذي تثير قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي ، بقنصلية بلاده في إسطنبول توترا بين الرياض وأنقرة، وفقا لمحللين الذين أشاروا إلى أن السلطات التركية تستخدم القضية كـ"رقاقة ضغط".

وقمة مجموعة العشرين تستضيفها الأرجنتين تبدأ في 30 نوفمبر الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر المقبل.