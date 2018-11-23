عبدالله بن زايد: مفاوضات السويد خطوة أولى للحل في اليمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن المفاوضات اليمنية تعد خطوة أولى على طريق الحل السياسي بين الشرعية والمتمردين، شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لحل الأزمة، كما أشار سموه إلى انسجام العلاقات بين البلدين في مختلف الملفات، ومنها مكافحة التطرف والإرهاب، مشدداً على أن أمامها تحديات عدة، سواء في العراق أو في سوريا وليبيا، إضافة إلى التحدي الإيراني.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد، في مقابلة خاصة مع «سكاي نيوز عربية»: إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني، وإن أي حل يحتاج لأن يكون مبنياً على أسس سياسية. وأضاف: «نعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة، لكنها تحتاج إطاراً يمنياً مدعوماً من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة التي ندعم جهودها، ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز في ذلك».

وتابع سموه: «نتطلع إلى محادثات ستوكهولم، قد لا تكون الجولة النهائية لهذه المفاوضات، لكن نأمل أن تكون أساساً لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي إذا كان جدياً في حل الأزمة اليمنية». وقال: إن موقف تحالف دعم الشرعية، هو الدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم وتقديم أفضل السبل للمعيشة. وأوضح: «في نهاية الأمر القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تحل على طاولة المفاوضات، أي مسعى إقليمي أو دولي هو لتهيئة البيئة المناسبة لإعطاء عناصر الحوار للوصول إلى الغاية المطلوبة. لولا التدخل الإيراني في اليمن، لرأينا الأزمة اليمنية منتهية منذ وقت طويل بخسائر أقل وأيضاً بوضع مستقر لأشقائنا في اليمن».

وتحدث سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن إيران قائلاً: «إنها دولة جارة ودولة تستحق أن تكون مثل أي دولة أخرى ترغب في التنمية وخدمة شعبها، لكن القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني». وذكر أنه يعتقد أن إيران يمكن أن تكون شريكاً للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو نهجت نهجاً يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلاً من نشر الفوضى في المنطقة. وقال: «أتمنى أن تكون هناك عقول ترغب في الاستقرار في إيران والمنطقة لتغيير هذا النهج الإيراني».



وخلال المقابلة الخاصة، التي جرت بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى باريس، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد: «هذه الزيارة تأتي في عام الشيخ زايد. الشيخ زايد والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان أسسا هذه العلاقة، ونعتقد أن هذه العلاقة تطوّرت من وقتها».

وأضاف: «اليوم نرى هذه العلاقة متنوعة، في الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي والشبابي والتعليمي»، مشيراً إلى أن العلاقة بين الإمارات وفرنسا، نمت بشكل كبير، ونرى أن التبادل التجاري بلغ أكثر من 10 مليارات دولار. وأوضح: «في نفس الوقت نرى أن هذه العلاقة مبنية على ثقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس إيمانويل ماكرون. لاحظناها خلال اجتماعهما وحوارهما وحتى تواصلهما المستمر».

وذكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد: «ما أريد أن أؤكده أنها علاقة جميلة، لأن فيها هذا التنوع وأيضاً الاهتمام، ونرى هذا الاهتمام من مختلف المؤسسات الفرنسية والإماراتية، فنرى اليوم افتتاح قاعة الشيخ زايد في اللوفر بباريس قبل سنة من افتتاح اللوفر أبوظبي، الذي اقترب عدد زواره من مليون ونصف المليون زائر في العام الأول، وهذا رقم ضخم لأي متحف».

وتابع: «نرى أيضاً وجود مؤسسات تعليمية مثل السوربون في الإمارات، لذلك هناك تنشيط للبحث العلمي بين البلدين».

وكشف سمو الشيخ عبدالله بن زايد، عن وجود اهتمام منصبّ على اقتصادات المعرفة، من خلال التعاون مع فرنسا، وأيضاً في تنمية دول العالم الثالث، سواء في إفريقيا أو شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية، مؤكداً وجود فرص متعددة لم تكن متاحة لولا الثقة بين المؤسسة الإماراتية والمؤسسة الفرنسية.

وقال: «نرى اليوم فرصاً عديدة لهذه العلاقة، لكن هذه الفرص تأتي بزيادة روابط التقارب بين البلدين إن كانت في الجوانب السياسية أو غيرها»، مشدداً على أن المنطقة أمامها تحديات عدة، سواء في العراق أو في سوريا وليبيا، إضافة إلى التحدي الإيراني.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن هناك شبه انسجام بين البلدين في هذه الملفات، «وأعتقد أنه كلما مررنا بهذه التحديات أكثر، كلما برز أن هذه العلاقة قوية. من النادر أن نجد علاقة بين الإمارات ودول ثانية تتغير رؤساؤها، لكن العلاقة تستمر. هذه إحدى العلاقات القليلة التي نراها بتغير القيادات الفرنسية استمرت بخطوات أكبر».

وفي ملف مواجهة الإرهاب، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد: «أعتقد أن الملف الأبرز هو كيف نستطيع مواجهة التطرف، هذا ملف شائك وصعب، لكنْ هناك انسجام فرنسي - إماراتي لمواجهة هذه الآفة ومكافحتها والعمل سوياً لإنهاء هذه الآفة».

وأضاف: «في السنوات الماضية نتحدث كثيراً عن الإرهاب، ولكن مع فرنسا نتحدث عن الإرهاب والتطرف. لا يمكن القضاء على الإرهاب دون مواجهة انتشار التطرف والكراهية وانتشار عدم التسامح وانتشار عدم التعايش. هذه التحديات ليست أمام الإمارات وفرنسا فحسب بل تحديات عالمية».

وخلال المقابلة، عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن قلقه من تدمير الآثار في مناطق النزاع، مشيراً إلى أنه تحدث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، قائلاً: «رغم أن هذا الملف برز في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، لكن الرئيس ماكرون مهتم أيضاً به، لم نتحدث فقط عن كيفية الحفاظ على الآثار والتراث في مناطق النزاع، لكن عدم تكرار ما حدث في الموصل وتدمر. هذا الأمر أبعد من منطقتها العربية، هناك جهود نعمل عليها مع فرنسا في دول الساحل والصحراء، ليس العسكرية فقط، وإنما لحماية التراث أيضاً».