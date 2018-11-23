دبي الخامسة عالمياً بين أكثر الوجهات تفضيلاً للأثرياء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

أظهر أحدث تقرير أعدته شركة الأبحاث العالمية «نيو وورلد ويلث» أن دبي لا تزال واحدة من الوجهات الأكثر تفضيلاً للأفراد فائقي الثراء الذين يبحثون عن موطن آخر لهم، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالمياً للسنة الثانية على التوالي.

واستناداً إلى التقرير فقد برزت دبي على أنها أكثر شعبية من غيرها من الملاذات البارزة للأثرياء، مثل ذا هامبتونز وباريس وموناكو ولوس أنجلوس وبالم بيتش.

وحلت مدينة نيويورك أفضل مدينة للأثرياء، لتزيح لندن، التي حلت في المركز الثاني، في حين جاءت هونج كونج في المركز الثالث، تلتها سنغافورة رابعاً.

وتعتبر الوحدات السكنية في دبي أرخص بالمقارنة مع أسواق أخرى مثل موناكو، أغلى مدينة في العالم بالنسبة للأثرياء.

ووفقاً للتقرير اشترى نحو 33 ألف شخص من الأثرياء من دول أخرى منزلاً ثانياً في دبي، وهذا العدد لا يشمل الآلاف من أصحاب الملايين غير الإماراتيين الذين اختاروا العيش في المدينة.

وقال أندرو أمويلز من «نيو وورلد ويلث»: «نقدر أن هنالك حوالي 55 ألف مليونير يعيشون في دبي حالياً».