دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث لعبة السباقات CSR Racing 2 بإضافة 16 سيارة جديدة

إصدار CSR Racing 2 الذي تم إصداره أصلًا قبل سنتين من الآن على أندرويد، ما زال قوي ومحبوب من قبل المستخدمين، ولكن من أجل إبقاء المعجبين سعداء، فيجب أن يتم طرح ميزات جديدة، وهذا ما أعلنت عنه شركة Zynga مطوّرة لعبة السباقات CSR Racing 2، حيث في تحديث جديد ومهم على أندرويد تم إضافة 16 سيارة جديدة تمتد من جيل الستينات إلى يومنا هذا.

بدوره الإضافات التي تم إحضارها بواسطة هذا التحديث هامة جدًا، حيث ليس فقط هناك ست عشرة سيارة جديدة للجمع والتخصيص، ولكن هناك هدف آخر لا يمكن تحقيقه إلا بعد جمع السيارات الخمس عشرة الأولى بالكامل، حيث إذا تمكنت من الوصول إلى هذه النقطة فستقوم بفتح السيارة السادسة عشر وهي من نوع ماكلارين F1.

ومن الإضافات الأخرى “وضع السيارات الافتراضي” في بيئة العالم الحقيقي والحصول على زاوية عرض 360 درجة وذلك بفضل وضع الواقع المعزز AR Mode، أيضًا ورشة العمل Legends الجديدة لاستعادة السياراة وتخصيصها إلى حالتها الأصلية، كذلك مهارات قيادة جديدة ومنافسات أخرى والمزيد.

أخيرًا يُعدّ هذا التحديث هو أهم إصدار للعبة السباقات CSR Racing 2 حتى الآن، وأتصوّر أن هذا الإصدار الكبيرة سيساعد على الاحتفاظ باللاعبين الحاليين وجذب لاعبين جدد، وللتجربة والتحميل يمكنك تثبيت لعبة CSR Racing 2 مجّانًا بالانتقال الى صفحتها من على متجر قوقل بلاي من هنا.

التدوينة تحديث لعبة السباقات CSR Racing 2 بإضافة 16 سيارة جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.