دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كوكبة من الأسماء الرائدة في قطاع الإعلام بالمنطقة تنضم إلى Snapchat

أعلنت شركة Snap Inc. اليوم عن توسيع المحتوى الذي توفره أبرز الأسماء الرائدة في قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط على تطبيق Snapchat، مما يعزز باقة الخيارات المتوفرة للمستخدمين ويتيح لهم الاطلاع على مزيد من المواضيع التي تحظى باهتمامهم. وبناءً على الشهرة التي حازت عليها صفحة Discover، سيتم نشر أكثر من 30 مسلسل من 20 شركة إعلامية شهيرة في الشرق الأوسط على Snapchat، بما فيها مؤسسة دبي للإعلام، وغلف نيوز، وصحيفة سبق الإلكترونية، ومجموعة "آي تي بي" الإعلامية، وشركة أبوظبي للإعلام، إذ سيقدمون عبر المنصة مجموعة من البرامج والمسلسلات بالإضافة إلى قصص ناشرين جديدة.

© alqiyady كوكبة من الأسماء الرائدة في قطاع الإعلام بالمنطقة تنضم إلى Snapchat

وتأتي الشراكات لتعزز من المحتوى المتوفر على صفحة Discover، حيث يمكن لمستخدمي Snapchat في المنطقة الاستمتاع بمحتوى قناة العربية ومجلة ليالينا ومجلة سيدتي وشبكة يوتيرن والكثير غيرها، إضافة إلى سهولة الوصول إلى العروض في ظل توافر صفحة مخصصة لكل برنامج، مما يتيح لعشاق Snapchat فرصة مشاهدة الحلقات والمواسم المتوافرة.

وتعمل عدد من شبكات التلفزة واستوديوهات الترفيه الرائدة على وضع تصور جديد لمجموعة من المسلسلات الشهيرة خصيصاً لإطلاقها على Snapchat وتشمل البرامج فئات متنوعة منها الترفيه والرياضة والطعام بدءاً من "سكووب مع رايا" من "إم بي سي" إلى برنامج "طارق شو" من مجموعة روتانا الإعلامية و"فتافيت" من قناة "ديسكفري" وقصص الناشرين من "فايس" العربية. وقد تم تنسيق المحتوى ليتناسب مع صيغة الشاشة العمودية التي ابتكرتها Snapchat والتي أصبحت منذ ذلك الحين معياراً قياسياً للأجهزة المتحركة. ويبلغ متوسط مدة كل برنامج خمس دقائق، ويمتاز بقصة واضحة، ودقة عالية مع رسوميات متحركة، وخاصية تقسيم الشاشة، وإمكانية الانتقال السريع بأسلوب مستوحى من طريقة تواصل عشاق Snapchat مع أصدقائهم.

وتم إطلاق Discover في عام 2015 بالاشتراك مع 18 شريكاً من أبرز العلامات من منتجي قصص الناشرين، وتضم قاعدة شركائنا اليوم أكثر من 100 شريكاً عالمياً. وقد وصل المحتوى المحلي لأول مرة إلى المنطقة في شهر مايو 2017 بالتعاون مع 7 شركاء، وارتفع عددهم إلى 9 شركاء في العام نفسه.

وتندرج جهود تعزيز المحتوى في الشرق الأوسط في إطار سجلنا الناجح حتى تاريخه في صياغة محتوى فريد يضاهي جودة المحتوى التلفزيوني وموجه إلى عشاق محتوى Snapchat على الهواتف المتحركة: ارتفع الوقت المستغرق في مشاهدة العروض على Snapchat عالمياً بمعدل يزيد عن ثلاثة أضعاف منذ بداية العام. في الربع الثالث من عام 2018، وصل عدد مشاهدي 21 برنامجاً فريداً في صفحة Discover إلى ما يزيد على 10 ملايين مشاهد.

وفي هذا السياق، قال رامي سعد، رئيس الشراكات الدولية للمحتوى في Snapchat: ""يعتبر الشرق الأوسط سوقاً نشطاً بالنسبة لشركة Snap Inc. من حيث التفاعل مع المحتوى، حيث شهدنا زيادة قدرها 54% في الوقت المستغرق في مشاهدة العروض المتاحة على صفحة Discover من أبريل إلى سبتمبر من هذا العام. وبالنظر إلى العروض الجديدة التي اطلعنا عليها، نحن متأكدون من أنها ستحظى باهتمام مستخدمي وعشاق Snapchat.

من جانبه، قال أنس عبار الرئيس التنفيذي لشركة حاوي: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع Snapchat على صفحة Discover نظراً للنتائج المذهلة التي أثمر عنها تفاعلنا مع جمهورنا. ويسعدنا تكرار نجاح قناة "ليالينا" على صفحة Discover ونفخر بالعلاقة الوطيدة التي تجمعنا مع Snapchat، حيث ستركز قناة ’رائج‘ على المحتوى الترفيهي الذي يلبي أذواق المتابعين من الجنسين. ونتطلع قدماً إلى المساهمة بشكل أكبر في تطوير المحتوى العربي المتميز للمنطقة".

وقال هنري ويندريدج، رئيس العلامة التجارية في شركة ديسكفري: "باعتبارنا الاسم الأول والأكثر شعبية في مجال الطعام على مستوى المنطقة العربية، نتطلع في ’فتافيت‘ قدماً للتعاون مع Snapchat في منطقة الشرق الأوسط لتقديم أفضل وصفات ’فتافيت‘ التقليدية ومحتوى الطهي الملهم ونصائح تحضير المأكولات العالمية عبر المنصة ومتابعيها من عشاق Snapchat في جميع أنحاء المنطقة".

من جهته، قال جوناثان ريتشاردز مدير الاستراتيجية الرقمية للمجموعة في غلف نيوز: "يسعدنا في ’غلف نيوز‘ أن ننضم إلى قاعدة شركاء Snap Inc. لإطلاق قصص الناشرين في المنطقة، في ضوء التزام الشركة بالتعاون مع شركائها وتمكينهم من الاستفادة من هذه المنصة المتميزة. ويعتبر هذا الشكل الجديد خطوة في غاية الأهمية للوصول إلى جماهير جديدة وتسليط الضوء على القضايا المهمة وتوفير الرؤى حول الشؤون المحلية والعالمية. وانطلاقاً من مكانتنا كصحيفة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وناطقة باللغة الإنجليزية، سيأتي برنامجا ’بزنس إكسبلايند‘ و’نيوز إكسبلايند‘ تأكيداً على التزامنا وتفانينا بتقديم محتوى يهم القراء عبر أي منصة يستخدمونها".

وأوضح أحمد بشور، المدير العام لشركة "آي تي بي لايف": "يسعدنا أن نتعاون مع Snap Inc. تماشياً مع رؤيتنا واستراتيجيتنا الرامية لصياغة محتوى فريد يلبي متطلبات عملائنا. ونتوقع لهذه الشراكة أن تثمر عن زيادة أعداد المتابعين وتفاعلهم من شتى دول مجلس التعاون الخليجي".

وعلق جيسون ليفي، العضو المنتدب لمجلة "فايس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعد إطلاق القناة الخاصة بمجلة ’فايس‘ العربية على صفحة Discover خطوة أساسية ترسخ مهمتنا المتمثلة في كوننا صوت الشباب العربي. لقد قامت Snap Inc. بعمل مذهل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر بناء قاعدة ضخمة من المتابعين ضمن جيل الشباب، لذا هناك علاقة واضحة بين الجماهير التي نستهدفها. توفر مجلة ’فايس‘ بعضاً من أكثر القنوات مشاهدة على صفحة Discover في الأسواق العالمية الأخرى، ونحن نعتقد أننا سنساهم بشكل مماثل في هذه المنطقة، نظراً لأن المحتوى الذي نقدمه قد تم إنشاؤه من قبل الشباب العربي للشباب العربي".

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