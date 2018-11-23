شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يستقبل السفير المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الخميس ، بمكتبه فى نواكشوط ، السفير أحمد رشاد سلامة سفير مصر الجديد لدى موريتانيا .

وتسلم وزير الخارجية الموريتانى من السفير المصرى ، خلال اللقاء ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى موريتانيا .