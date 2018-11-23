شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الموريتانى يستقبل السفير المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الخميس ، بمكتبه فى نواكشوط ، السفير أحمد رشاد سلامة سفير مصر الجديد لدى موريتانيا .
وتسلم وزير الخارجية الموريتانى من السفير المصرى ، خلال اللقاء ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى موريتانيا .
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