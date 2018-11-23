تعليق الرحلات في مطار الملك عبد العزيز

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن سلطات المطار أنه "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا حتى مرور العاصفة الرعدية".

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يذكر أن مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة كانت قد دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وذلك بعد توقع هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة، بحسب إفادة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وتستمر التوقعات حتى يوم السبت المقبل.

وأهابت المديرية بالجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم المغامرة بدخول أماكن خطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال.