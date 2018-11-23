شكرا لقرائتكم خبر عن مطار جدة يعلن تعليق رحلاته مؤقتاً بسبب «عاصفة رعدية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قبل قليل، تعليق إقلاع الطائرات مؤقتا، بسبب تقلبات الطقس في المنطقة. وقال الحساب الرسمي للمطار على “تويتر”: “حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتاً حتى مرور العاصفة الرعدية”. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على جدة.

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