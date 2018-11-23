شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُشترط التسجيل في «أبشر» للحصول على الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أن التسجيل في أي تطبيقات مثل أبشر، ليس شرطاً للحصول علي الاستحقاق من البرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطن بشأن مدى أهمية التسجيل في تطبيق ”أبشر” للتقدم لبرنامج حساب المواطن والحصول على الاستحقاق.

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة جاء فيها: “لا يشترط وجود حساب في أبشر، وبالإمكان التسجيل في برنامج حساب المواطن دون حاجة لذلك”.