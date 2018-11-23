4 استخدامات لتقنية التعرف على الوجه.. الحماية من السرقة أحدثها

أصبحت تقنية التعرف على الوجه من التقنيات الكبيرة المطلوبة فى العديد من المجالات، خاصة لما تفعله فى المجال الأمنى إضافة إلى استخدامها فى العديد من المجالات الأخرى، حيث دخلت إلى عالم التسوق والألعاب والتاريخ أيضا، وفيما يلى نرصد أبرز استخدامات تقنية التعرف على الوجه كما يلى:

- تحديد هوية جنود الحرب الأهلية الأمريكية

ابتكر عالم الكمبيوتر والتاريخ ببروت لوثر موقعًا مجانيًا للاستخدام، يُطلق عليه اسم "تصوير الحرب الأهلية"، والذى يستخدم تقنية التعرف على الوجوه لمسح الصور الفوتوغرافية القديمة للتعرف على أسماء الاشخاص المجهولين، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استلهم لوثر فكرة إطلاق موقع الويب بعد عثوره على صورة فى زمن الحرب عن عمه الكبير، الذى كان عريفًا فى الاتحاد فى الحرب الأهلية.

- حماية المتاجر من السرقة

كما تستعد المتاجر فى الولايات المتحدة لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمنع السرقة، كما يتطلع البعض منهم لاستخدامها فى مجالات أوسع من ذلك بكثير، بما فى ذلك تتبع العملاء أو الاعتماد عليها لإنشاء برامج الولاء للمستخدمين الدائمين، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، انتقد المدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، خوفا من عدم إدراك المتسوقين أن المتاجر تتحقق من وجوههم، ما يعرض خصوصيتهم وسلامتهم للخطر.

- التحقق من عمر الزبائن

كذلك قرر اثنان من أكبر المتاجر البريطانية تثبيت نظام التعرف على الوجه ضمن إجراءات الدفع الخاصة بهما للتحقق من عمر العميل عند شرائه للكحوليات والمواد المحظورة الأخرى، وسوف يلتقط برنامج التعرف على الهوية، الذى يحمل اسم Fastlane صورة للعميل ويوافق على الشراء إذا كان عمره مناسبا، مما يعنى أن موظف المتجر لن يحتاج إلى المجيء والتدخل، كما لن يضطر المتسوقون إلى التسجيل مقدمًا.

-الكشف عن اللاعبين القصر فى الصين

فيما تختبر لعبة Honor of Kings التى تعد واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شعبية فى الصين، ميزة التعرف على الوجه لمنع المستخدمين القاصرين من اللعب، وسيتم طرح الاختبار فى البداية لآلاف من اللاعبين الجدد فى بكين وشنتشن، وتأتى تلك الخطوة بعد أن واجهت الشركة المطورة للعبة "تينسنت" انتقادات من قبل العديد من الجهات لأن الأطفال أصبحوا مدمنين على اللعبة، وردا على ذلك، طرحت "تينسنت" فى العام قيود تنص على أن الأطفال دون سن 12 عليهم اللعب ساعة واحدة فقط، ويمكن لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا اللعب لمدة أقصاها ساعتان.