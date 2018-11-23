ناسا تتعاون مع سبيس إكس لإرسال البشر للفضاء.. وأول تجربة 7 يناير المقبل

ذكرت وكالة ناسا أن أول رحلة لإطلاق صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" مصمم لإرسال رواد فضاء إلى المحطة الدولية من المقرر أن تنطلق من مركز كنيدى للفضاء فى فلوريدا فى السابع من يناير.

ويعد اختبار الإطلاق معلماً هاماً فى برنامج الطاقم التجارى التابع لوكالة الفضاء، والذى يهدف إلى إرسال البشر إلى الفضاء من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت ناسا أن المركبة الفضائية "كرو دراجون" التابعة لشركة (سبيس اكس) والتى ستنقل ثلاثة رواد فضاء إلى الفضاء من نفس منصة الاطلاق التى أرسلت طاقمها المكون من ثلاثة أفراد الى القمر فى عام 1969 ستبدأ رحلتها الأولى على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس اكس" فى السابع من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أن ناسا لم تفصح عن مسار الرحلة، إلا أنها قالت إن الاختبار سيوفر بيانات حول أداء Falcon 9، وكبسولة Crew Dragon، والأنظمة الأرضية، بالإضافة إلى عمليات المدار، وعمليات الإرساء والهبوط.

جدير بالذكر أن SpaceX و Boeing Co تم اختيارهما فى إطار برنامج الطاقم التجارى التابع لناسا لإرسال رواد الفضاء إلى الفضاء فى وقت مبكر من عام 2019، وذلك باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon و CST-100 Starliner على التوالى.