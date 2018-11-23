وزير الخارجية البريطاني: شراكتنا وثيقة مع الإمارات ونأمل حل أزمة الجاسوس

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت انه التقى زوجة هيدجز وأنه اجرى محادثات بناءة مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بشأن البريطاني الجاسوس ماثيو هيدجز.

وقال هنت في تغريدة بحسابه ".اعتقد واتمنة انه يعمل بجد لحل الوضع في أقرب وقت ممكن لدينا شراكه وثيقة مع دوله الامارات العربية التي ستساعدنا علي دفع الأمور قدما".

وجاء تصريح هنت بعد لقائه دانييلا تيخادا، زوجة الاكاديمي البريطاني المدان بالتجسسن في الإمارات.

وقدمت الأخيرة الشكر إلى وزارة الخارجية البريطانية الخميس، لدعمهما في قضية زوجها، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن المتهم البريطاني ماثيو هيدجز "يخضع لمحاكمة عادلة، ولم يطلب منه التوقيع على وثائق لم يفهمها"، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الرسمية للبلاد (وام).

ونقلت الوكالة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه "خلافاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن ماثيو هيدجز تم التعامل معه بشكل عادل ووفقًا لدستور الإمارات العربية المتحدة".