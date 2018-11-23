اختراق موقع إباحى شهير وتسريب بيانات نصف مليون مشترك

كشف تقرير حديث من موقع "ميرور" البريطانى، عن اختراق مجموعة من الهاكزر موقع إباحى شهير متخصص فى الألعاب الجنسية، مما أدى إلى تسريب التفاصيل الشخصية لما يقرب من نصف مليون مشترك، وقال موقع Have I Been Pwned المخصص فى رصد الاختراقات، إن الهجوم حدث فى أغسطس الماضى.
ورأى المتأثرون أسماءهم وعناوين بريدهم الإلكترونى وسجل البحث متاحة للعامة فى منتدى قرصنة شهير، واعترفت HTH Studios ، الشركة التى تقف وراء هذا الموقع، بهذا الاختراق، وتقول إنها اتخذت إجراءات لضمان عدم حدوثه مرة أخرى، وقالت: " نحن نستخدم الآن نظام أمن أكثر تقدمًا واستقرارًا".
وأشارت إلى أن البيانات المالية للمستخدمين لم تتأثر، وأن أمن مستخدميها يمثل الأولوية القصوى، كما نصحت الشركة المتأثرين بالاختراق من تغيير كلمة المرور الخاصة بهم.
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