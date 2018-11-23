فيس بوك يوظف أحد كبار محامى مكافحة الاحتكار للتصدى لـ"دونالد ترامب"

وظفت شركة فيس بوك أحد كبار محامى مكافحة الاحتكار فى وادى السليكون، فى إشارة إلى أن الشركة يمكن أن تستعد للحرب مع إدارة دونالد ترامب، وانضمت كيت باتشين، رئيس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل فى سان فرانسيسكو، إلى فيس بوك كمدير ومستشار عام للتقاضى.

وقامت " باتشين " بتحديث حسابها على LinkedIn فى وقت سابق من هذا الشهر، وكتبت أنها انضمت للعمل داخل شركة فيس بوك، ويأتى توظيف "باتشين" فى نفس الشهر الذى قال فيه الرئيس الأمريكى ترامب إن إدارته "تبحث فى إجراءات مكافحة الاحتكار ضد عمالقة التكنولوجيا، بما فى ذلك جوجل وأمازون وفيس بوك.

وقال ترامب لـ "آكيوس": "الاتحاد الأوروبى، فرض غرامات بمليارات الدولارات على جوجل، وبصراحة، لا أحب أن يفعلوا ذلك لأنها شركة أمريكية، ولا أعتقد أنه من الجيد أن يفعلوا ذلك، ولكن إذا فعل أى شخص ذلك، فيجب علينا أن نفعل ذلك أيضا."

وليس تعيين "باتشين" هو العلامة الوحيدة على أن فيس بوك يعمل على تعزيز مقعده القانونى وسط تهديدات ببعض الأعمال العدائية من البيت الأبيض، إذ يتطلع فيس بوك لتوظيف مستشار رئيسى فى مسائل المنافسة فى واشنطن.