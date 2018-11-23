مقتل وإصابة 11 مدنيا بينهم طفلان بقصف حوثي في الحديدة

قتل وأصيب 11 مدنيا بينهم طفلان، بقصف مدفعي لمليشيا الحوثي الإرهابية على حي شعبي جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وقال بيان للقوات اليمنية المشتركة، إن 3 مدنيين على الأقل قتلوا بينهم طفلان في العقد الأول من العمر، وهم أحمد الشاهبي وعبدالرحمن أحمد عبدالله عوضة.

وأضاف البيان أن 8 آخرين أصيبوا بجروح بالغة الخطورة في استهداف مليشيا الحوثي على حي "منظر" الشعبي، أول أحياء مديرية الحوك، بعدد من قذائف "الهاون".

وتحدث مواطنون من سكان حي منظر أن مليشيا الحوثي تستهدفهم يومياً بالمدفعية وقذائف "الهاون" وبشكل عشوائي، وتقصف منازل المواطنين والأسواق العامة والمساجد، فيما تتدخل فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة وألوية العمالقة لإسعافهم إلى المستشفى الميداني بالدريهمي، وفقا للبيان.

وتزامن القصف الحوثي على الحي الشعبي المحرر حديثا في أعقاب التهدئة التي قدمتها القوات اليمنية المشتركة في مدينة الحديدة، كما تعد الجريمة إفشالا مسبقا لجهود المبعوث الأممي، الذي كان من المقرر زيارة الحديدة، الخميس، قبل عرقلته من قبل المليشيا بوضع شروط جديدة.