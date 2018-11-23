إنستجرام تختبر تصميما جديدا للملفات الشخصية للمستخدمين

أعلنت منصة إنستجرام لمشاركة الصور أنها تختبر حاليا تصميما جديدا لواجهة الملف الشخصى للمستخدمين، من شأنه تسهيل عملية التنقل للمستخدم نفسه فى حسابه وتسهيل عملية التواصل مع المستخدمين الآخرين بسهولة، وأشارت المنصة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد يرى المستخدمون ميزات أعيد ترتيبها فى الجزء العلوى من الملف الشخصى بما فى ذلك التغييرات على الرموز والأزرار وطريقة التنقل بين علامات التبويب.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى فإن إنستجرام ترى أن هذا سيجل الملفات الشخصية أسهل وأنظف للاستخدام، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو التى سبق وأن شاركها المستخدم لن تتغير أيضا فى نفس الوقت، فيما تعمل الشركة حاليا على هذه التغييرات وسوف تختبرها على مراحل ومجموعات مختلفة داخل مجتمعها على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن التغيرات المحتملة هى أيقونة المتابعين، حيث تظهر بشكل أصغر وغير متواجدة فى الأعلى، ومن الإضافات فى التصميم أيضاً أن أيقونة الرسالة تقع بجانب أيقونة المتابعة بشكل يوحي بواجهة أكثر نظاماً، ويمكن للمستخدم الإطلاع بسهولة على المتابعين المشتركين بينه وبين شخص أخر من خلال قائمة متابعيه التى تحتوى قائمة خاصة للأصدقاء أو المتابعين المشتركين.

وقد أجرت إنستجرام مؤخرا بعض التغييرات على نظامها الأساسى بما فى ذلك استكشاف وتحسين التسوق وغيرها الكثير من المميزات، فيما تتماشى هذه التغييرات الجديدة مع هدف الشركة فى جعل النظام الأساسى سهل الاستخدام والاتصال.