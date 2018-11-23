شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 48 من عناصر المليشيا فى مواجهات وغارات جوية بصعدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 48 من عناصر المليشيا فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى اليمني، وغارات لتحالف دعم الشرعية، فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثى - للموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش استدرجت اليوم الخميس مجموعة من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل الى مواقع الجيش فى الخطوط الأمامية للمديرية.

وأوضح الحارثى أن قوات الجيش باغتت مجموعة المليشيا؛ مما أسفر عن مصرع 28 من عناصرها، بما فيهم قائد المليشيا المدعو "أبو غلاب الوشلي"، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

كما لقى 20 من عناصر المليشيا مصرعهم، فى غارة جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت أحد كهوف المليشيا فى الجبهة ذاتها.