شرطة مكة تعلن القبض على متنكر بملابس نسائية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم القبض على الجاني في الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة والمتعلقة بقيام مجهول، متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأوضح المتحدث:

أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال — بتوفيق الله — عن تحديد هوية الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه، وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

واختتم بيان شرطة مكة المكرمة بالتشديد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.