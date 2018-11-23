شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تكشف هوية «المُتنكر» حارق سيارة جدة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، ملابسات حادث حرق سيارة فارهة، من قبل مجهول متنكرا في زي نسائي.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه وبالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ (١٤٤٠/٣/١٠ هـ) والمتمثلة في قيام مجهول متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة مكة: “تبين أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإحالة القضية إلى النيابة العامة”.

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