شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين هناك، بتوخي الحيطة والحذر؛ نظرًا للرياح القوية المتوقعة صباح اليوم الجمعة.
وأصدرت السفارة بيانًا لها، ذكرت فيه أنه ينبغي على الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع رقم تليفون شؤون السعوديين 0061432257277، ومركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج على الرقم 0096692003334 .
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